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EuroBasket 2022'de finalin adı belli oldu: Fransa-İspanya

EuroBasket 2022 yarı finalinde Polonya'yı 95-54 mağlup eden Fransa, turnuvanın ilk finalisti oldu. Almanya'yı 96-91 mağlup eden İspanya ise finalde Fransa'nın rakibi oldu.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 23:56
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EuroBasket 2022'de finalin adı belli oldu: Fransa-İspanya

EuroBasket 2022'de finalin adı belli oldu: Fransa-İspanya
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Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan maçta 2013 şampiyonu Fransa, 'peri masalı'nı sürdürmek isteyen Polonya ile karşılaştı.

İlk çeyreği 15-9, devreyi 34-18, üçüncü çeyreği de 64-36 önde geçen Fransa, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 95-54 kazanarak adını finale yazdırdı.

Şampiyona tarihinde 1949, 2011 ve 2013'ün ardından dördüncü kez final biletini alan Fransa, pazar günü Almanya-İspanya maçının galibiyle karşılaşacak.

Fransa'da Guerschon Yabusele 22 sayı, 4 ribaunt, Evan Fournier ve Elie Okobo 10'ar sayıyla oynadı. A.J. Slaughter ve Michal Michalak'ın 9'ar sayı kaydettiği Polonya'da ise çift haneleri gören oyuncu olmadı.

Almanya'yı 96-91 mağlup eden İspanya ise finalde Fransa'nın rakibi oldu.

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