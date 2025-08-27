EuroBasket 2025 açılışında Litvanya Britanya’ya şans tanımadı

EuroBasket 2025’in açılış maçında Litvanya, B Grubu’nda karşılaştığı Büyük Britanya’yı 94-70 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle giriş yaptı.
VALANCIUNAS YILDIZLAŞTI
Litvanya’da Jonas Valanciunas 21 dakikada 18 sayı ve 9 ribaund ile öne çıkarken Rokas Jokubaitis 12 sayı, 6 asist ve 5 ribaundluk katkısıyla öne çıktı. Ayrıca Azoulas Tubelis 17 sayı, 7 ribaund ile kenardan gelip skor yükünü çekti.
GRUPTA İKİNCİ MAÇLAR
Litvanya ikinci maçında Karadağ ile karşılaşacak. Büyük Britanya ise Finlandiya ile kozlarını paylaşacak.
TÜRKİYE EUROBASKET 2025 MAÇ PROGRAMI
Türkiye A Grubu’ndaki maçlarını Letonya’nın başkenti Riga’da oynayacak.
12 Dev Adam’ın grup fikstürü şöyle:
Türkiye - Letonya 28 Ağustos Çarşamba / 18.00
Türkiye - Çekya 29 Ağustos Cuma / 14.45
Türkiye - Portekiz 30 Ağustos Cumartesi / 21.15
Türkiye - Estonya 1 Eylül Pazartesi / 14.45
Türkiye - Sırbistan 3 Eylül Çarşamba / 21.15
12 DEV ADAM KADROSU
Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.