EuroBasket 2025 açılışında Litvanya Britanya’ya şans tanımadı

EuroBasket 2025 heyecanı Litvanya ile Büyük Britanya arasında oynanan açılış maçıyla başladı.

EuroBasket 2025’in açılış maçında Litvanya, B Grubu’nda karşılaştığı Büyük Britanya’yı 94-70 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle giriş yaptı.

VALANCIUNAS YILDIZLAŞTI

Litvanya’da Jonas Valanciunas 21 dakikada 18 sayı ve 9 ribaund ile öne çıkarken Rokas Jokubaitis 12 sayı, 6 asist ve 5 ribaundluk katkısıyla öne çıktı. Ayrıca Azoulas Tubelis 17 sayı, 7 ribaund ile kenardan gelip skor yükünü çekti.

GRUPTA İKİNCİ MAÇLAR

Litvanya ikinci maçında Karadağ ile karşılaşacak. Büyük Britanya ise Finlandiya ile kozlarını paylaşacak.

TÜRKİYE EUROBASKET 2025 MAÇ PROGRAMI

Türkiye A Grubu’ndaki maçlarını Letonya’nın başkenti Riga’da oynayacak.

12 Dev Adam’ın grup fikstürü şöyle:

Türkiye - Letonya 28 Ağustos Çarşamba / 18.00

Türkiye - Çekya 29 Ağustos Cuma / 14.45

Türkiye - Portekiz 30 Ağustos Cumartesi / 21.15

Türkiye - Estonya 1 Eylül Pazartesi / 14.45

Türkiye - Sırbistan 3 Eylül Çarşamba / 21.15

12 DEV ADAM KADROSU

Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

