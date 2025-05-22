EuroBasket 2029'a ev sahipliği yapacak ülkeler açıklandı

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa basketbolunun en prestijli turnuvalarından olan EuroBasket'in 43'üncüsü İspanya, Yunanistan, Estonya ve Slovenya'da düzenlenecek.

FİNAL MADRİD'DE OYNANACAK

Organizasyon söz konusu dört ülkenin başkentleri Madrid, Atina, Tallinn ve Lübliyana'da gerçekleştirilecek. Final aşamasına ise İspanya'nın başkenti Madrid ev sahipliği yapacak.

2015 yılında hayata geçirilen çoklu ev sahibi formatıyla gerçekleştirilen organizasyon, dört ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek olan beşinci Avrupa Basketbol Şampiyonası olacak.

Organizasyonun sosyal medya hesabı, Madrid'deki açılış maçının Real Madrid'in sahası Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacağını duyurdu. Santiago Bernabeu Stadı'nda 80 bin kişinin maçı takip etmesinin beklendiği belirtildi.