Euro'da tarihi rekor! Bu seviye ilk kez görüldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin önemli ticaret ortaklarına uyguladığı tarifeler ve Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik ilave gümrük vergilerine ilişkin açıklamaları ile Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD'yi, yaklaşımını yeniden gözden geçirmeye ve bütün taraflara fayda sağlayacak, işbirlikçi, kurallara dayalı bir çözüme doğru çalışmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Söz konusu gelişmelerin ardından üst üste ikinci işlem gününde de yükseliş gösteren euro, 39,10 TL seviyesini test ederek rekor kırdı.

PİYASALARDA SON DURUM

Öte yandan dolar kuru ise sınırlı yükselişi sonrasında yatay seyrediyor. Dolar kuru 36 lira 42 kuruştan işlem görürken, sterlin 46 lira 79 kuruştan, altının gram fiyatı ise 3 bin 416 liradan satılıyor.