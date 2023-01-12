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Euro'da yeni zirve! Ok gibi fırladı

Dolar TL'de yatay seyir bugün 18.78 liraya yakın seviyeler ile devam ederken Euro/TL gün içi 20.25 lira ile tarihi zirveyi gördü. Euro en son 11 Kasım'da 19.09 ile 2022 yılının zirvesini görmüştü.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 11:40
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Euro'da yeni rekor

Euro'da yeni zirve! Ok gibi fırladı
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11 Kasım'da 19.09 ile 2022 yılının zirvesini gören Euro kuru bugün 20,25'e ulaşarak yeni rekorunu kaydetti. Güne 20,18 lira ile başlayan Euro kuru, saat 11:18 itibarıyla 0.13'lük artış ile 20,21 liradan alınan işlem görüyor. Euro'nun satış fiyatı ise 20,2120 lira olarak belirlendi.

DOLAR/TL NE KADAR OLDU?

Güne 18,77 lira ile başlayan dolar ise  saat 11,18 itibarıyla 0,6'lık artış ile 18,77'den işlem görüyor.

EURO DOLAR PARİTESİ NE KADAR OLDU?

Güne 1,0754 ile başlayan Euro/Dolar paritesi saat 09:25 itibarıyla yüzde 0,07 artışla 1,0762'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1,0726, en yüksek 1,0776 seviyelerini gören Euro/Dolar, günü 1,0754 seviyesinde kapattı. Euro/Dolar, 06.01.2023 tarihinde 1,0483 ile son bir ayın en düşük, 11.01.2023 tarihinde ise 1,0776 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Küresel piyasalarda ise dolar ve borsalar yön bulmak için bugün 16.30'da yayımlanacak olan ABD enflasyon verisini bekliyorlar.

Ekonomistler çekirdek enflasyonun aralıkta yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5.7'ye gerilediğini, manşet enflasyondaki aylık değişimin ise sıfır olduğunu tahmin ettiler.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün saat 14.30'da döviz rezervi ve yurtiçi yerleşiklerin haftalık döviz mevduat değişimlerini yayımlayacak.

Yatırımcılar enflasyondaki gerileme ile birlikte faiz artırımlarının hız keseceğini tahmin ederken, piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında artırımların hızını yavaşlatarak 50 baz puan yerine 25 baz puana çekeceği fiyatlaması ağırlık kazandı. 

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levent
12.01.2023 11:54
gurbetçiler tatilde krallar yaşar. ülke çok güzel ama bizim düzenimiz var derler. millete şükredin derler.  
 
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