Euro/Dolar paritesinde sert yükseliş

Akşam seansına doğru ise 16.30’da 1,0937 seviyesinde yükseliş trendine devam ediyor.

Bu yükselişte iki önemli faktör etkili oldu:

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Faiz İndirimleri:

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerine başlamada geç kalmak istemediklerini belirtti.

Piyasalar, yıl sonuna kadar en az 2 kez faiz indirimi bekliyor.

Bu, doların zayıflamasına neden oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Faiz Politikası:

ECB, 5-6 Haziran’da 5 yıl sonra ilk faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

ECB’nin faiz oranlarına ilişkin bir sonraki toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Euro Bölgesi’nde enflasyon haziranda yüzde 2,5’e geriledi, ancak çekirdek enflasyon yüksek seviyede kaldı.

Sonuç olarak, doların zayıflaması ve ECB’nin faiz politikası, avronun güçlenmesine katkıda bulundu. Döviz piyasaları, bu gelişmeleri yakından takip ediyor.