Eurofighter görüşmelerinde son durum ne?

Kaynak: Milliyet
Eurofighter görüşmelerinde son durum ne?

Eurofighter ve F-16 temini için henüz netleşmiş bir gelişme yokken, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından basına yeni bilgiler geldi. İşte Eurofighter ve F-16 temini konusunda son gelişmeler...

Eurofighter temini konusunda yeni detaylar gündeme yansımaya devam ederken, Milliyet'ten Aydın Hasan Kaya konuya dair bakanlık kaynaklarından aldığı bilgileri haberinde paylaştı.

Bakanlık kaynakları gelen sorular üzerine, “Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik Konsorsiyum üyesi ülkelerden Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile görüşmeler devam etmektedir. Yakın zamanda olumlu şekilde sonuçlanacağını bekliyoruz. F-16 Blok-70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesinin yapılmasıyla birlikte sözleşmeler yürürlüğe girmiştir. F-16 Blok-70 uçağının tedarikine yönelik ABD devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile teknik görüşmeler devam etmektedir.” bilgisini verdi.

JEOPOLOTİK ÖNEMİ ARTIYOR

“Türkiye’ye yönelik örtülü ve örtüsüz ambargoların son dönemde kaldırılmasını neye bağlıyorsunuz?” sorusunu ise MSB kaynakları şöyle yanıtladı:

“Küresel ve bölgesel gelişmeler ile ülkemizin jeostratejik ve jeopolitik önemi her geçen gün artmaktadır. Bu durum muhatap ülkelerin kısıtlamalar konusunda tekrar değerlendirme yapmasına neden olmuştur. Diğer önemli nokta ülkemizin savunma sanayii alanında kat ettiği yoldur. Ülkemiz artık savunma ve güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi karşılar hale gelmiştir. Bu da örtülü ve örtüsüz ambargoların kısmen de olsa kalkmasında olumlu etki yapmaktadır. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var; o da müttefiklerin birbirlerine karşı örtülü ya da açık şekilde yaptırım uygulamaması gerektiğidir.”

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