Eurofighter savaş uçağı Ankara'da. İşte özellikleri...

Katar'da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait iki adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürted Hava Üs Komutanlığı'na indi.

MSB, uçakların Hava Kuvvetleri tarafından incelendiği görüntüleri resmi sosyal medya hesabından, "Birleşik Krallık'a ait iki adet Eurofighter Typhoon uçağının Ankara’daki Mürted Hava Üs Komutanlığımıza gelişinden görüntüler" notuyla paylaştı.

EUROFİGHTER SAVAŞ UÇAKLARINI HANGİ ÜLKELER GELİŞTİRİYOR?

Eurofighter projesi, ülkeler arasında görev paylaşımına dayalı bir sistemle yönetildi:

İngiltere (BAE Systems): Gövde tasarımı ve aviyonik entegrasyon.

Almanya (Airbus Defence): Kanat yapıları ve yazılım geliştirme.

İtalya (Leonardo): Silah sistemleri entegrasyonu.

İspanya (Airbus Military): Uçağın arka gövde kısmı.

İŞTE EUROFIGHTER TYPHOON ÖZELLİKLERİ

GÖVDE VE AERODINAMİK TASARIM

Typhoon, aerodinamik olarak son derece verimli bir delta-kanat ve kanard tasarımına sahiptir. Bu tasarım:

Manevra Kabiliyeti: Yüksek irtifada ve düşük hızlarda bile üstün manevra yeteneği sağlar.

Hız ve Stabilite: Süpersonik hızlarda dengeli bir uçuş performansı sunar. Typhoon, saatte 2.450 km hıza ulaşarak dünyanın en hızlı 4.5 nesil savaş uçaklarından biri olduğunu kanıtlamıştır.

Ayrıca uçağın gövdesi, radar görünürlüğünü minimumda tutan malzemelerden üretilmiştir.

Bu özellik, stealth (radar görünmezlik) teknolojileri kadar etkili olmasa da uçağın düşman radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştırır.

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Eurofighter Typhoon’un performansı, onu 4.5 nesil savaş uçakları arasında lider konuma taşımaktadır. Temel teknik özellikleri şunlardır:

Uzunluk: 15.96 metre

Kanat Açıklığı: 10.95 metre

Azami Hız: Mach 2.0 (2.450 km/sa).

Menzil: 2.900 km (harici yakıt tanklarıyla daha fazla artırılabilir).

Azami İrtifa: 65.000 fit (20.000 metre).

Tırmanma Hızı: Dakikada 315 metre.

MOTORLAR

Uçak, Eurojet EJ200 turbofan motorlarla donatılmıştır. Her bir motor 90 kN’lik itiş gücü sağlamaktadır. Bu motorlar:

Hızlı hızlanma ve düşük yakıt tüketimi sunar.

Süpersonik uçuşlarda “supercruise” yeteneğine sahiptir; yani, art yakıcıya ihtiyaç duymadan süpersonik hızlara ulaşabilir. Bu da yakıt sarfiyatını önemli düzeyde düşürür.

AVIYONİK VE SENSÖR SİSTEMLERİ

Eurofighter Typhoon, modern savaş alanında üstünlük sağlamak için gelişmiş sensör ve aviyonik sistemlerle donatılmıştır:

ECR-90 CAPTOR Radar: Gelişmiş hedef tespit, izleme ve saldırı kabiliyeti sunar.

DASS (Defensive Aids Sub-System): Elektronik harp, radar ikaz alıcıları ve füze karşı tedbir sistemlerini içerir.

Helmet-Mounted Display (HMD): Pilotlara durumsal farkındalık sağlayan kaska entegre bir görüntüleme sistemidir.

SİLAH DONANIMLARI

Typhoon, geniş bir silah yelpazesi taşıma kapasitesine sahiptir. Bu, onu hem hava üstünlüğü hem de kara ve deniz saldırıları için kullanılabilir çok amaçlı bir platform haline getirir.

Hava-Hava Füzeleri: AIM-120 AMRAAM, Meteor, AIM-9 Sidewinder.

Hava-Yer Mühimmatları: Storm Shadow seyir füzesi, Paveway lazer güdümlü bombalar.

Dahili Silah: 27mm Mauser BK-27 top (hava savaşlarında kritik bir avantaj)

Typhoon, toplamda 9 tona kadar mühimmat taşıyabilir ve kanat altındaki 13 harici istasyonu sayesinde çok çeşitli silah sistemlerini aynı anda kullanabilir.