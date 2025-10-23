Geçtiğimiz Temmuz ayında Ankara İngiltere ile 40 Eurofighter’lık ön anlaşma imzalamıştı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın körfez turu ziyaretine ilişkin dış basında Katar’ı ziyaret ederek 24 adet ikinci el Eurofighter Typhoon satın alma talebinde bulunacağı iddia edilmişti.

Bilindiği üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KAAN'ın motorlarının ABD Kongresi'nde beklediğini ve lisansın durduğunu açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı ise KAAN teslimatları başlayana kadar Eurofighter uçağı tedarik edileceğini açıkladı.

"KAAN TESLİMATI BAŞLAYANA KADAR EUROFİGHTER"

MSB, "Yerli ve milli savaş uçağımız KAAN'ın teslimatları başlayana kadar, TSK'ya verilen görevlerin yerine getirilmesi için gerek duyulacak sistemlerin başta müttefiklerimiz olmak üzere ilgili ülkelerden tedarik edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Eurofighter uçağı tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.” ifadelerine yer verildi.

"BUNUN DIŞINDAKİ İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİDİR"

İngiltere’deki alıma da parmak basılan açıklamada, “Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen görüşmelere istinaden gelinen süreçte olumlu adımlar atılmış ve uygun zaman içerisinde tedarik faaliyetlerinin tamamlanması hedeflenmektedir. Eurofighter uçağı tedariki kapsamında sözleşme aşamasına geçildiğinde tarafımızdan resmi bilgilendirmeler yapılacaktır. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemelidir" denildi.