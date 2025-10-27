Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Erdoğan ve Starmer, iki ülke arasında Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda işbirliği anlaşmasını imzaladı.

Birleşik Krallık ile ticaret hacminin artırılacağını belirten Erdoğan, "Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Birleşik Krallık Başbakanı, değerli dostumu ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Birçok meselede kendisiyle yakın diyaloğumuz var. Bugünkü görüşmelerimizin odağında ticaret ve savunma ilişkileri vardı.

Ticaret hacmimizi ilk etapta 30 milyar dolar ardından 40 milyar dolara çıkarmak isteğindeyiz. Birçok tedbiri ilgili kurum ve kuruluşlarımız alıyor. 3. ülkelerde de ortak yatırım yapma üzerinde duruyoruz. Enerji ve savunma alanında yeni ortaklıklar hedefliyoruz. Birçok İngiltere vatandaşının Türkiye'yi ikinci evi olarak görmesinden memnuniyet duyuyoruz. İnanıyorum ki stratejik ortaklığımızı ileri seviyeye taşıyacağız.

EUROFIGHTERLAR İÇİN ANLAŞMA TAMAM

Eurofighter Typhonn savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı. İki yakın müttefik olarak stratejik ilişkilerin yeni nişanesi olarak görüyorum bu adımı. Sayın Başbakana teşekkür ederim. Diğer müttefik ülkelerin liderlerine de yapıcı tutumlarından ötürü takdirlerimi bildiriyorum. Birleşik Krallık ile bu işbirliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum.

Birleşik Krallık Başbakanı Starmer ise savaş uçaklarına ilişkin, "Birleşik Krallık, Türkiye’ye 20 Eurofighter Typhoon uçağı sağlayacak ve gelecekte de daha fazlasını sağlama tercihi var." ifadelerini kullandı.

EUROFIGHTER SAVAŞ UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Eurofighter savaş uçağı İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya tarafından oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Almanya’nın onayı bulunmadan, diğer ülkeler üçüncü ülkelere satış yapamıyor.

Uçağın temel olarak tasarımı ve tekniksel donanımı üç farklı uçak temel alınarak tasarlandı. Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçaklarıyla benzer özellikleri bulunan savaş jeti gelişmiş elektronik sistemleri ile kısa sürede hedeflere kitlenebiliyor.

Havada manevra kabiliyeti ile de kendi seviyesindeki jetlere üstünlük kuran Eurofighter’ın kanat açıklığı 10.95 metre olurken yüklüğü ağırlığı 16 bin kilograma kadar çıkabiliyor.

Azami kalkış ağırlığı 23 bin 500 kilogram olan savaş uçağının yakıt kapasitesi 5 bin litre olurken motor gücü ise 60 KN.

Yüksek irtifa da azami hızı 2 bin 495 kilometre/saat olan Eurofighter, 2 bin 900 kilometre yani 65 bin ft menziline sahip.

Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri ise bu uçakların en belirgin özelliklerinden olurken deniz seviyesinde ise Mach 1.25 (1.530 kilometre/saat) hıza ulaşabiliyor.