Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Ankara ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından NTV’ye açıklamalarda bulundu.



Wadephul, Almanya’nın Türkiye’yi güvenilir bir NATO müttefiki olarak gördüğünü belirterek, Eurofighter satışına ilişkin olumlu bir tutum sergiledi.

Eurofighter’ların Türkiye’ye gönderilmesi Almanya için normal bir durum olduğunu söyleyen Wadephul, Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) yardımlarında Türkiye'nin aleyhine hareket eden Yunanistan'ın Eurofigher sürecinin bir parçası olduğunu ifade etti.

"SEVKİYATLARA OLUMLU BAKIYORUZ"

Görüşmelerin sürdüğünü belirten Wadephul, teslimat sürecine ilişkin pozitif konuştu:



“Şirketlerle Türkiye arasındaki müzakereler devam ediyor. İttifakı savunmalıyız birlikte. Şu anda Rusya'nın bir agrasyonu söz konusu. Bu sevkiyata bu açıdan olumlu bakıyoruz."

Wadephul İmza sürecine yönelik şu ifadeleri kullandı;

"Bunun kısa süre içerisinde olacağını düşünüyorum. Bu yıl içerisinde olabilir diye düşünüyorum. Eurofitghter'lar uzun süredir üretilen bir model ve kapasitenin genişletildiğini duydum. Bu nedenle Türkiye'ye kısa zamanda sevkiyat gerçekleşecektir. Fakat bu kararlar şirketler tarafından alınacak. Bu bilgileri şirketler verebilir. Öncelikle imzalanmış bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Bunun üzerinde çalışılıyor."