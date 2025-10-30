Bilindiği üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KAAN'ın motorlarının ABD Kongresi'nde beklediğini ve lisansın durduğunu açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı ise KAAN teslimatları başlayana kadar Eurofighter uçağı tedarik edileceğini açıklamıştı.

Eurofighter Typhoon savaş uçakları konusunda anlaşma sağlandı. Türkiye'nin, İngiltere'den 20, Katar'dan 12, Umman'dan da 12 Eurofighter alacağı açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer basın toplantısı düzenlemiş ardından 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı konusunda anlaşma imzalanmıştı.

"PROJE BEDELİ YAKLAŞIK 5,4 MİLYAR"

Milli Savunma Bakanlığı, Eurofigther tedariğine ilişkin detayları paylaştı. Eurofigther projesine dair fiyatı açıklayan MSB, şu ifadeleri kullandı:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanması maksadıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, ekipman ve muhtelif mühimmatın tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık Devleti ile sözleşme imzalanmıştır. Tedarik içeriğinde yer alan 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve muhtelif çeşit ve miktarda mühimmatlar için proje bedeli yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini'dir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik Katar ve Umma'’dan tedarik edilecek Eurofighter Typhoon uçakları ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir."

TANESİ 15 MİLYAR 125 MİLYON TL'YE DENK GELİYOR

MSB'nin açıkladığı fiyata göre toplam maliyet üzerinden her bir Eurofighter'in fiyatı 270 milyon sterline(310 milyon dolar) denk geliyor. Sterlin üzerinden Türk lirasına çevrildiği zaman yaklaşık 15 milyar 262 milyon TL olarak çıktı.