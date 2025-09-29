EuroLeague Anadolu Efes'in maçıyla başlıyor

THY EuroLeague'de 2025-2026 sezonu maçları yarın başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en üst düzey turnuvasında bu sezon 20 takım yer alacak.

Ligde normal sezon, 17 Nisan 2026'da sona erecek. Play-in maçları 21-24 Nisan 2026'da, play-off müsabakaları 28 Nisan-13 Mayıs 2026'da oynanacak.

Şampiyonun belli olacağı "final four" organizasyonu ise 22-24 Mayıs 2026'da Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek.

TÜRKİYE'DEN İKİ TAKIM KATILIYOR

EuroLeague'de, Türkiye'yi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko temsil edecek.

Organizasyonda son 6 sezonda olduğu gibi 2 Türk temsilcisi yer alacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde 2021 ve 2022'de şampiyonluğa ulaştı. Fenerbahçe Beko ise 2017 ile 2025'te kupayı müzesine götürdü.

TAKIM SAYISI YÜKSELTİLDİ

Avrupa Ligi'nin yeni sezonunda 20 takım mücadele edecek.

Almanya temsilcisi ALBA Berlin, 2025-2026'da turnuvada yer almayacak.

BKT Avrupa Kupası'nın son şampiyonu Hapoel IBI'nin yanı sıra Valencia Basket ve Dubai Basketbol ise EuroLeague'in yeni takımları olacak.

EuroLeague'de bu sezon 10 ülke takımları mücadele edecek.

Organizasyonda İspanya'dan 4, Fransa'dan 3, Türkiye, Sırbistan, İtalya, Yunanistan ve İsrail'den ikişer, Almanya, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ise birer ekip yer alacak.

Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunda yer alacak takımlar ve ülkeleri şöyle:

İspanya: Real Madrid, Barcelona, Valencia Basket, Baskonia

Fransa: Monaco, Paris Basketbol, LDLC ASVEL

Türkiye: Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko

Sırbistan: Kızılyıldız, Partizan

İtalya: EA7 Emporio Armani Milan, Virtus Bologna

Yunanistan: Panathinaikos AKTOR, Olympiakos

İsrail: Maccabi Rapyd, Hapoel IBI

Almanya: Bayern Münih

Litvanya: Zalgiris

Birleşik Arap Emirlikleri: Dubai Basketbol

LİGDE FORMA GİYECEK TÜRK OYUNCULAR

THY EuroLeague'de bu sezonda yabancı takımlarda 4 Türk başarı kovalayacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos'ta milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven ikinci sezonunu yaşayacak.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Sertaç Şanlı ise yeni sezonda Dubai Basketbol'un formasını giyecek. Deneyimli basketbolcu, 2021-2023 yıllarında Barcelona'da da görev yapmıştı.

Sezonun ilk maçlarının programı şöyle:

YARIN

Hapoel IBI-Barcelona (Saat 19.00)

Dubai Basketbol-Partizan (Saat 19.00)

Anadolu Efes-Maccabi Rapyd (Saat 20.45)

Kızılyıldız-EA7 Emporio Armani Milan (Saat 21.00)

Panathinaikos AKTOR-Bayern Münih (Saat 21.15)

Baskonia-Olympiakos (Saat 21.30)

Virtus Bologna-Real Madrid (Saat 21.45)

1 EKİM ÇARŞAMBA