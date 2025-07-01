EuroLeague artık THY ile uçmayacak! 15 yıllık macera bitti

Euroleague Basketball ve özellikle EuroLeague için yeni bir dönem başlıyor; 2010 yılında başlayan uzun soluklu isim sponsorluğu anlaşmasının sona ermesiyle birlikte Turkish Airlines EuroLeague dönemi resmen kapandı.

EuroLeague, yaptığı basın açıklamasında şu detayları paylaştı;

“Euroleague Basketball, amiral gemisi organizasyonu olan EuroLeague için sade ve güçlü bir kimlik sunarak cesur bir yeni dönemin başlangıcını gururla duyurur. Bu stratejik dönüşüm, 2010 yılında başlayan Turkish Airlines ile olan uzun süreli isim sponsorluğu ortaklığının sona erdiğini işaret ederken, organizasyonun görünürlüğünü artırma, yenilikçilik ve küresel etkileşim hedefleri doğrultusunda hızla ilerlediğini gösteriyor.

Yarışmanın tek bir ‘EuroLeague’ markası altında konsolide edilmesi, ligin olgunluğunu yansıttığı gibi, tüm platformlarda varlığını güçlendirmeyi hedefleyen yeni bir ticari stratejiyle de örtüşüyor. Bu adım aynı zamanda EuroLeague’in Avrupa basketbolunun tartışmasız kalbi olarak konumunu pekiştiriyor.

25 yıllık kesintisiz gelişimin ardından EuroLeague artık dönüşüm odaklı, hızlandırılmış bir büyüme evresine giriyor. Bu yeni dönem; elit kulüplerin sayısının artması, gelişmekte olan pazarlarda daha derin etkileşim, ve basketbolun küresel profilini yükseltmeye yönelik yenilikçi iş birliklerinin hayata geçirilmesiyle tanımlanacak.

Euroleague Basketball, 15 yıl boyunca gösterdiği sarsılmaz destek için Turkish Airlines’a en içten teşekkürlerini sunar. Bu iş birliği, küresel spor dünyasının en başarılı ve simgesel ortaklıklarından biri olmuş, ticari sponsorlar ile spor organizasyonları arasında örnek bir sinerji ortaya koymuştur.

Euroleague Basketball CEO’su Paulius Motiejunas şu ifadeleri kullandı;

“Bugün ligimizin evriminde önemli bir dönüm noktasına tanıklık ediyoruz. EuroLeague adı altında birleşerek sadece bir yeniden markalaşma süreci yaşamıyor, aynı zamanda hedeflerimizi yeniden tanımlıyoruz. Turkish Airlines’a olan minnettarlığımız sonsuz; onların desteği modern EuroLeague’in şekillenmesinde büyük rol oynadı. Artık elimizde yeni bir stratejik vizyon ve heyecan verici bir yol haritası var. Küresel etkimizi artırmaya, taraftar etkileşimini derinleştirmeye ve kulüplerimize, iş ortaklarımıza ve taraftarlarımıza benzersiz bir değer sunmaya hazırız.”