EuroLeague büyüyor!

Turkish Airlines EuroLeague'de gelecek sezon lig adına önemli bir değişiklik yaşanacağı iddia edildi. İtalyan gazeteci Alessandro Maggi'nin haberine göre; EuroLeague'de takım sayısı gelecek sezon itibariyle 18'den 20'ye çıkarılacak.

Yapılması planlanan takım artışı ile birlikte EuroLeague'de maç sayısı 38'e, çift maç haftası sayısı ise 10'a yükselecek.

ALBA Berlin'den boşalan 18. takım koltuğuna BKT EuroCup şampiyonu Hapoel Tel Aviv yerleşmişti. Takım sayısının 20'ye çıkması ile birlikte ise Valencia ve Dubai Basket'in lige katılması bekleniyor.