Euroleague CEO’su Fenerbahçe’yi favoriler arasında gösterdi

Euroleague’de normal sezonda ikinci sırada yer alan Fenerbahçe bu sezon Final Four mücadelesi veriyor. Fenerbahçe, bu hafta deplasmanda Monaco’ya karşı galibiyet mücadelesi verecek.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Euroleague’de normal sezonun son bölümüne girilirken takımlar play off oynamak için yoğun mücadele veriyor.

Euroleague CEO’su Paulius Motiejunas yaptığı açıklamada Final Four için çarpıcı bir tahminde bulundu. Bu sezon Abu Dabi’de oynanacak dev organizasyonda olmasını beklediği takımları sıralayan Motiejunas, Fenerbahçe’yi de favoriler arasında gördüğünü vurguladı.

Mozzart Sport'a konuşan Motiejunas, şunları söyledi:

"Elbette Olympiakos, Panathinaikos ve Fenerbahçe'nin Final Four'da olacağını söylemem kimse için şaşırtıcı olmaz. Dördüncü takım içinse... Bence her türlü ihtimal söz konusu. Monaco diyebilirim ama geçtğimiz hafta Maccabi'ye kaybettiler. Gerçekten çok ilginç bir sezon oluyor, her ihtimal açık."