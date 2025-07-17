EuroLeague fiksütürü çekildi! Anadolu Efes ilk hafta kendi evinde deplasmana gidiyor

EuroLeague'de 2025-2026 fikstürü belli oldu. 30 Eylül'de başlayacak turnuvada Anadolu Efes ilk hafta Maccabi, Fenerbahçe'yse Paris Basketball ile kendi sahasında yapacağı maç ile sezona girecek.
Anadolu Efes, ikinci hafta yine kendi sahasında bir başka İsrail temsilcisi Hapoel ile oynayacak. Geçmiş sezonlarda Türk takımları İsrail ekipleriyle yaptığı karşılaşmaları güvenlik nedeniyle yurt dışında oynadı. Bu nedenle Anadolu Efes ilk iki maçını büyük ihtimalle Türkiye'de yapamayacak.
EuroLeague'de ilk hafta maçları şöyle:
30 Eylül 2025
18:00 | Dubai vs Partizan
18:00 | Maccabi Tel Aviv vs Barcelona
19:45 | Anadolu Efes vs Maccabi Tel Aviv
20:00 | Kızılyıldız vs Olimpia Milano
20:15 | Panathinaikos vs Bayern Münih
20:30 | Baskonia vs Olympiakos
20:45 | Virtus Bologna vs Real Madrid
1 Ekim 2025
19:30 | Monaco vs Zalgiris Kaunas
19:45 | Fenerbahçe Beko vs Paris Basketball
20:00 | LDLC ASVEL vs Valencia Basket
Fenerbahçe'nin EuroLeague Fikstürü:
Anadolu Efes EuroLeague Fikstürü: