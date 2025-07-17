EuroLeague fiksütürü çekildi! Anadolu Efes ilk hafta kendi evinde deplasmana gidiyor

EuroLeague'de 2025-2026 fikstürü belli oldu. 30 Eylül'de başlayacak turnuvada Anadolu Efes ilk hafta Maccabi, Fenerbahçe'yse Paris Basketball ile kendi sahasında yapacağı maç ile sezona girecek.

Anadolu Efes, ikinci hafta yine kendi sahasında bir başka İsrail temsilcisi Hapoel ile oynayacak. Geçmiş sezonlarda Türk takımları İsrail ekipleriyle yaptığı karşılaşmaları güvenlik nedeniyle yurt dışında oynadı. Bu nedenle Anadolu Efes ilk iki maçını büyük ihtimalle Türkiye'de yapamayacak.

EuroLeague'de ilk hafta maçları şöyle:

30 Eylül 2025

18:00 | Dubai vs Partizan

18:00 | Maccabi Tel Aviv vs Barcelona

19:45 | Anadolu Efes vs Maccabi Tel Aviv

20:00 | Kızılyıldız vs Olimpia Milano

20:15 | Panathinaikos vs Bayern Münih

20:30 | Baskonia vs Olympiakos

20:45 | Virtus Bologna vs Real Madrid

1 Ekim 2025

19:30 | Monaco vs Zalgiris Kaunas

19:45 | Fenerbahçe Beko vs Paris Basketball

20:00 | LDLC ASVEL vs Valencia Basket

Fenerbahçe'nin EuroLeague Fikstürü:

Anadolu Efes EuroLeague Fikstürü: