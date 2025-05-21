EuroLeague final vakti

Basketbolda tüm gözler THY Avrupa Ligi'ne (EuroLeague) çevrildi. Abu Dabi'deki Dörtlü Final öncesi heyecan artıyor.

Tarihte ilk kez kıta dışında düzenlenecek organizasyonda, Fenerbahçe Beko yarı finalde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile cuma günü kozlarını paylaşacak. Karşılaşma 18.00’da başlayacak.

Normal sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Beko, play-off'ta Paris Basketbol'u geçmişti. Sezonun en iyi koçu ödülünü de temsilcimizin başantrenörü Sarunas Jasikevicius kazanmıştı.

Rakip Panathinaikos ise normal sezonu 3'üncü bitirip, play-off'ta diğer temsilcimiz Anadolu Efes'i saf dışı bıraktı. Yunan ekibinde milli oyuncularımız Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven de forma giyiyor.

OLYMPİAKOS İLE MONACO FİNAL BİLETİ İÇİN KAPIŞACAK

Diğer yarı final eşleşmesi ise Olympiakos ile Monaco Cuma günü 21.00’da karşı karşıya gelecek. Normal sezonu zirvede tamamlayan Pire ekibi, Dörtlü Final yolunda Real Madrid'i saf dışı bıraktı. Normal sezonun 4'üncüsü Monaco ise Barcelona'yı geçerek Abu Dabi'nin yolunu tuttu.

THY Avrupa Ligi'nde şampiyon, Pazar günkü finalin ardından belli olacak.