EuroLeague mücadelesinde Partizan, Monaco'ya 74-79 yenildi

EuroLeague’in yedinci haftasında Partizan, kendi sahasında ağırladığı Monaco’ya 74-79 mağlup oldu. Maç, Belgrad’daki Pionir Spor Salonu’nda oynandı. Bu sonuçla Partizan, iki galibiyet ve dört mağlubiyetle sezona devam ediyor.

Karşılaşmanın ilk çeyreği 23-21 Monaco lehine tamamlanırken, ikinci çeyrekte Monaco’nun üstünlüğü arttı. Monako, özellikle bazı tartışmalı hakem kararlarının Partizan aleyhine olmasıyla soyunma odasına 46-33 önde girdi. Bu kararlar Partizan oyuncularını rahatsız etti.

İkinci yarıda Partizan taraftarının büyük desteğiyle mücadeleye tutunarak 54-53 öne geçmeyi başardı. Monaco, üçüncü çeyreği 61-56 önde tamamladı.

Maçın son iki dakikasına 70-70 eşitlikle girildi. Monako’nun yıldız oyuncusu Mike James, bitime 22 saniye kala skoru 75-72 yaptı ancak serbest atışı değerlendiremedi. Partizan’dan Ife Lundberg ise bir serbest atış isabeti bulduktan sonra, Monako topu alarak maçı 79-74 kazandı.

Bu mağlubiyetle Partizan, sahasındaki ikinci yenilgisini alırken, Monako EuroLeague’deki başarılı performansını sürdürdü. Partizan’ın en skorer isimleri Karlik Jones ve Ife Lundberg 15’er sayı ile oynadı. Isak Bonga ise 11 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle dikkat çekti. Frenk Ntilikina hastalığı nedeniyle kadroda yer almazken, Dwayne Washington ve Isaiah Mike ilk kez EuroLeague’de süre aldı fakat katkı sağlayamadı.

Partizan, bir sonraki maçında Fenerbahçe’ye konuk olurken, Monako ise Zalgiris ile karşılaşacak.