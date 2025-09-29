EuroLeague resmen duyurdu: Ergin Ataman'a özel kural

Yeni açıklanan EuroLeague kurallarına göre bir takım hücum ederken itiraz için sahaya giren koç ihraç edilecek. Bu şekilde birçok kez teknik faul aldığı için kuralın Ergin Ataman'a özel olarak getirildiği ileri sürülüyor.

THY EuroLeague'de yeni sezon yarın oynanacak maçlarla başlıyor.

EuroLeague yönetimi organizasyonda bazı kural değişiklikleri yapıldığını açıkladı.

Yeni kurala göre, bir takımın başantrenörü ya da yedek oyuncu, hızlı hücum sırasında sahaya girerse oyundan atılacak.

Rakibin hızlı hücumunun kenardan koşarak veya yoğun itirazla engellenmesi durumunda, hakemler oyun durduktan sonra teknik faul kararı verecek.

Bu kuralın hakemlere aşırı tepki ve itirazları nedeniyle birçok kez teknik faul alan koç Ergin Ataman için getirildiği iddia ediliyor.

Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan takımı Panathinaikos da EuroLeague'de mücadele ediyor.

Teknik faul kuralı da güncellendi. Hakemler artık sportmenliğe aykırı davranış durumlarında önceden uyarı yapmadan direkt teknik faul kararı verebilecek.

Oyunu geciktirme, şutörün göz hizasında el sallama ya da bağırma, ayak vurma ve yakın mesafeden alkışla dikkat dağıtma gibi durumlarda uyarılar yapılacak.

