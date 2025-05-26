Euroleague şampiyonu Fenerbahçe, İstanbul'da

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Final Four final maçında Fransız ekibi Monaco’yu 81-70’lik skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-lacivertlilerin bu zaferi yurdun dört bir yanında kutlanırken, takım ve teknik heyet de bugün İstanbul’a ulaştı. Kafile özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden giriş yaparken, taraftarlar da yağmura rağmen alana geldi.

"AVRUPA FATİHİ OLDUĞUMUZUN FARKINA VARIYORUZ"

Taraftarların yanına giderek onları alkışlayan Tarık Biberovic, daha sonra duygularını mikrofonlara paylaştı. Sarı-lacivertli taraftarlara teşekkür eden Tarık, "Gerçekten hepimiz çok mutluyuz ve hala Avrupa Fatihi olduğumuzun farkına varmaya çalışıyoruz. İnanılmaz bir duygu. Bu akşam güzel bir şekilde kutlayıp, yarın Bağdat Caddesi’ne gitmek. Tek düşündüğüm bunlar. Uçakta şarkılarla öyle bir mutluyduk ki inanılmaz bir duygu" ifadelerini kullandı.



Organizasyonda favori olmadıklarına yönelik soruya Tarık şu yanıtı verdi:

"Bunu anlamıyorum. Ben sezon başından beri söylediğim bir şey var; inanılmaz bir kadroya sahibiz. Bunu da gösterdik. Herkes kimin ne olduğunu gösterdik. Bu takıma güveniyorum ve gerçekten kupayı hak ettik."

Sarı-lacivertli taraftarlar hakkında da konuşan genç oyuncu, "Taraftarlarımız her yerde bizi destekliyorlar. Sezon boyunca hiç yanımızdan ayrılmıyorlar. Onlara sahip olduğumuz için şükrediyorum" diye konuştu.

"BAŞARIYI HEP BİRLİKTE ELDE ETTİK"

Takımın ABD'li oyuncusu Errick McCollum ise, "Bu aslında bir ekip işi. Tüm takım arkadaşlarımın, teknik ekibin, sağlık ekibinin, bizi sene boyu destekleyen, oraya gelen taraftarlarımızın emekleri sonucunda oldu. Bu başarıyı hep birlikte elde ettik. Ben elimden geleni yaptım ama arkadaşlarım, koçlarım, benim en iyi şekilde katkı vermemi sağladılar. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.