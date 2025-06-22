EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe, NBA'den oyuncu istiyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde final serisinde Beşiktaş ile çekişmeye devam eden Fenerbahçe Beko'da yeni sezonun transfer çalışmaları da bir yandan başlamış durumda.

Sarı lacivertlilerin NBA ekibi Denver Nuggets kadrosunda yer alan Hırvat yıldız Dario Saric'i kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

31 yaşındaki Dario Saric'in Denver Nuggets ile olan sözleşmesinde önümüzdeki sezon için 5 milyon 426 bin 400 Dolar'lık bir oyuncu opsiyonu bulunuyor. Hırvat yıldızın bu opsiyonu kullanıp kullanmayacağı netleşmiş değil.

2014-16 yıllar arasında Anadolu Efes forması giyen Saric, 2016'da Philadelphia 76ers kadrosuna katılarak NBA'in yolunu tutmuştu.