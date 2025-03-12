Euroleague’de 29. Hafta heyecanı başlıyor: İşte Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in maçları

Kaynak: İHA
Euroleague’de 29. Hafta heyecanı başlıyor: İşte Fenerbahçe ve Anadolu Efes’in maçları

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Euroleague’de 29. Hafta heyecanı başlıyor. Bu hafta Fenerbahçe Asvel’i konuk ederken Anadolu Efes ise Bayern Münih deplasmanına gidecek.

THY Euroleague'de 29. hafta yarın oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak. Fenerbahçe, sahasında ASVEL ile Anadolu Efes ise deplasmanda Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak.

Euroleague'de bu hafta Yunan derbisi oynanacak ve Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, lider Olympiakos'a konuk olacak.

THY Euroleague'de 29. hafta programı şöyle:

YARIN

20.45 Fenerbahçe - ASVEL
21.00 Kızılyıldız - Olimpia Milano
21.00 Zalgiris Kaunas - Paris Basketball
22.00 ALBA Berlin - Baskonia
22.05 Maccabi Tel Aviv - Monaco
22.30 Virtus Bologna - Real Madrid

14 MART CUMA

22.15 Olympiakos - Panathinaikos
22.30 Bayern Münih - Anadolu Efes
22.45 Barcelona - Partizan

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