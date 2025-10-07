Euroleague'de 3. hafta: Türk kulüpleri, Sırbistan takımlarıyla karşı karşıya geliyor

Euroleague'de 3. hafta: Türk kulüpleri, Sırbistan takımlarıyla karşı karşıya geliyor

THY Euroleague'in 3. haftasında Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Sırbistan temsilcileriyle mücadele edecek.

THY Euroleague'in 3. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda 3. hafta maçları yarın, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, 9 Ekim Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak. Belgrad Arena'daki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko ise 10 Ekim Cuma günü Sırbistan'dan Kızılyıldız'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Euroleague'de 3. haftanın programı şöyle:

YARIN

21.05 Hapoel IBI-Maccabi Rapyd (Arena 8888 Sofia)

9 EKİM PERŞEMBE

21.30 Partizan-Anadolu Efes (Belgrad Arena)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Monaco (Unipol Forum)

21.30 Baskonia-Panathinaikos AKTOR (Buesa Arena)

21.45 Paris Basketbol-Virtus Bologna (Adidas Arena)

22.00 Real Madrid-LDLC ASVEL (Movistar Arena)

10 EKİM CUMA

20.45 Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.15 Olympiakos-Dubai Basketbol (Barış ve Dostluk)

21.30 Bayern Münih-Zalgiris (SAP Garden)

21.30 Barcelona-Valencia Basket (Palau Blaugrana)

