Euroleague’de 30 hafta yarın başlıyor: Türk takımları zorlu deplasmanlara gidecek

Kaynak: AA
Euroleague’de 30 hafta yarın başlıyor: Türk takımları zorlu deplasmanlara gidecek

Eyroleague’de 30. Hafta heyecanı yarın başlıyor. Yeni haftada Fenerbahçe Monaco’ya, Anadolu Efes ise Partizan’a konuk olacak.

THY Euroleague'e 30. hafta heyecanı 18 Mart Salı günü bir maçla başlayacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 30. hafta maçları, 18, 20 ve 21 Mart'ta oynanacak.

Türk temsilcilerden Fenerbahçe Beko, 20 Mart Perşembe günü Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes ise 21 Mart Cuma günü Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak.

THY Euroleague'de 30. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

18 Mart Salı:

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

20 Mart Perşembe:

21.00 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)

21.00 Monaco (Fransa)-Fenerbahçe Beko

22.15 Maccabi Playtika (İsrail)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.30 Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

22.45 Real Madrid (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)

21 Mart Cuma:

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-ALBA Berlin (Almanya)

22.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)

22.45 Partizan (Sırbistan)-Anadolu Efes

Son Haberler
Trabzonspor’un oyuncusunda doping tespit edildi
Trabzonspor’un oyuncusunda doping tespit edildi
Ters yönde ilerleyen kadın sürücüye ağır ceza!
Ters yönde ilerleyen kadın sürücüye ağır ceza!
Hakkında "Öldü" diye haberler çıkıyordu... Spekülasyonlara son verildi… İlk fotoğraf paylaşıldı
Hakkında "Öldü" diye haberler çıkıyordu... Spekülasyonlara son verildi… İlk fotoğraf paylaşıldı
Telegram kurucusu Durov, Fransa’dan izin alıp Dubai’ye döndü
Durov, Fransa’dan izin alıp Dubai’ye döndü
Asırlık 6 halıyı sırtlayıp çaldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi
Asırlık 6 halıyı sırtlayıp çaldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi