THY EuroLeague'de bu sezon üçüncü kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları yarın ve 29 Ekim Çarşamba günü, 8. hafta karşılaşmaları ise 30 Ekim Perşembe ve 31 Ekim Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, EuroLeague'de 7. ve 8. hafta maçlarına deplasmanda çıkacak.

Son şampiyon Fenerbahçe 7. haftada yarın saat 23.00'te İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak. Üçer galibiyet ve mağlubiyet sonucunda 9. sırada yer alan sarı-lacivertli takım, 8. hafta müsabakasını ise 30 Ekim Perşembe günü aynı saatte bir başka İspanya ekibi Real Madrid ile yapacak.

EuroLeague'de 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan 18. basamaktaki Anadolu Efes, 7. haftada yarın saat 22.45'te Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a rakip olacak. Lacivert-beyazlılar, 8. hafta mücadelesinde ise 31 Ekim Cuma günü saat 22.30'da İspanya ekibi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, 7. haftada yarın saat 22.15'te İsrail'in Maccabi Rapyd takımını ağırlayacak. Milli basketbolcular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in de formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 8. haftada da 31 Ekim Cuma günü saat 21.00'de Monaco'ya konuk olacak.

EuroLeague'de 7. ve 8. hafta maçlarının programı şöyle:

7. HAFTA

Yarın

Zalgiris-Virtus Bologna (Saat 21.00)

Kızılyıldız-LDLC ASVEL (Saat 21.00)

Bayern Münih-Real Madrid (Saat 22.00)

Panathinaikos AKTOR-Maccabi Rapyd (Saat 22.15)

Barcelona-EA7 Emporio Armani Milan (Saat 22.30)

Baskonia-Dubai Basketbol (Saat 22.30)

Paris Basketbol-Anadolu Efes (Saat 22.45)

Valencia Basket-Fenerbahçe Beko (Saat 23.00)

29 Ekim Çarşamba

Hapoel IBI-Partizan (Saat 21.00)

Olympiakos-Monaco (Saat 22.15)

8. HAFTA

30 Ekim Perşembe

Zalgiris-LDLC ASVEL (Saat 21.05)

Maccabi Rapyd-Kızılyıldız (Saat 22.05)

Valencia Basket-Dubai Basketbol

Bayern Münih-Virtus Bologna (Saat 22.30)

EA7 Emporio Armani Milan-Paris Basketbol (Saat 22.30)

Real Madrid-Fenerbahçe Beko (Saat 23.00)

31 Ekim Cuma

Monaco-Panathinaikos AKTOR (Saat 21.00)

Olympiakos-Hapoel IBI (Saat 22.15)

Partizan-Barcelona (Saat 22.30)

Baskonia-Anadolu Efes (Saat 22.30)