Efes Barcelona'yı devirdi

Anadolu Efes, THY EuroLeague 8. hafta karşılaşmasında sahasında Barcelona'yı ağırladı.
Anadolu Efes, salondan 96-86 galibiyetle ayrıldı.
Bu maç öncesi üst üste 3 maçta mağlup olan Anadolu Efes, kötü serisine son verdi. Ergin Ataman'ın ekibi ayrıca, bu sezon THY EuroLeague'deki 3. galibiyetini aldı.
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