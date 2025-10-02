EuroLeague'de en iyi 10 hareket açıklandı: Wade Baldwin zirvede

THY EuroLeague'de ilk hafta maçları dün akşam oynanan 3 mücadele ile tamamlandı.
Fenerbahçe Beko, Fransız temsilcisi Paris Basketbol'u sahasında 96-77 mağlup etti.
Anadolu Efes, ev sahibi olmasına karşın 'güvenlik' gerekçesiyle Karadağ'da oynanan müsabakada İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78'lik skorla devirdi.
EuroLeague'in sosyal medya hesabından ilk maçların en iyi 10 hareketi açıklandı.
Fenerbahçe oyuncusu Wade Baldwin'in rakibini faule rağmen yaptığı smaç listenin ilk sırasında yer aldı.
The first Top 10 Plays of the Round have landed and they are elite! ⭐#EveryGameMatters | @etihad pic.twitter.com/4nl6mCwddO— EuroLeague (@EuroLeague) October 2, 2025