EuroLeague'de en iyi 10 hareket açıklandı: Wade Baldwin zirvede

EuroLeague ilk maçların en iyi 10 hareketi seçildi. Fenerbahçe oyuncusu Wade Baldwin'in smacı birinci sırada yer aldı.

THY EuroLeague'de ilk hafta maçları dün akşam oynanan 3 mücadele ile tamamlandı.

Fenerbahçe Beko, Fransız temsilcisi Paris Basketbol'u sahasında 96-77 mağlup etti.

Anadolu Efes, ev sahibi olmasına karşın 'güvenlik' gerekçesiyle Karadağ'da oynanan müsabakada İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78'lik skorla devirdi.

EuroLeague'in sosyal medya hesabından ilk maçların en iyi 10 hareketi açıklandı.

Fenerbahçe oyuncusu Wade Baldwin'in rakibini faule rağmen yaptığı smaç listenin ilk sırasında yer aldı.

