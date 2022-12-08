Fenerbahçe Beko Berlin'i devirdi

Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Alman ekibi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Scottie Wilbekin, Nemanja Bjelica, Dyshawn Pierre gibi yıldızlarından yoksun Fenerbahçe, rakibini 104-75 mağlup etti. Fenerbahçe, 104 sayı ile bu sezon deplasmandaki en yüksek skoruna ulaştı.

Deplasmandaki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Sarı-Lacivertliler, 12. maçında 10. galibiyetini elde ederken mağlubiyet serisi 9 maça çıkan ALBA Berlin ise 12 maç sonunda 3 galibiyette kalmış oldu.