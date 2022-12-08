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Fenerbahçe Beko Berlin'i devirdi

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ile Berlin karşılaştı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 23:52
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EuroLeague'de Fenerbahçe Beko Berlin'i yendi

Fenerbahçe Beko Berlin'i devirdi
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Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Alman ekibi ALBA Berlin ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Scottie Wilbekin, Nemanja Bjelica, Dyshawn Pierre gibi yıldızlarından yoksun Fenerbahçe, rakibini 104-75 mağlup etti. Fenerbahçe, 104 sayı ile bu sezon deplasmandaki en yüksek skoruna ulaştı. 

Deplasmandaki galibiyet serisini 3 maça çıkaran Sarı-Lacivertliler, 12. maçında 10. galibiyetini elde ederken mağlubiyet serisi 9 maça çıkan ALBA Berlin ise 12 maç sonunda 3 galibiyette kalmış oldu. 

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