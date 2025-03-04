Euroleague’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor: İşte 28. haftanın programı

Kaynak: İHA
Euroleague’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor: İşte 28. haftanın programı

Euroleague’de 28. Hafta heyecanı yarın başlıyor. Bu hafta Fenerbahçe deplasmanda Olimpia Milano’ya karşı galibiyet mücadelesi verecek. Anadolu Efes ise Virtus Bologna’yı ağırlayacak. Haftanın merakla beklenen maçında ise Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos, Real Madrid’i konuk edecek.

THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı yarın, 6 Mart Perşembe ve 7 Mart Cuma günü yaşanacak. Lider Olympiakos'un ardından ligde 2. sırada yer alan Fenerbahçe, perşembe günü 9. basamaktaki Olimpia Milano ile karşılaşacak. İtalya'nın Milano şehrindeki Unipol Forum'da oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak. THY Euroleague'de 12. sırada bulunan A. Efes de cuma günü saat 20.30'da 16. basamaktaki Virtus Bologna'yı konuk edecek.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı ve milli basketbolcular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Panathinaikos ise perşembe günü İspanyol temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.

THY Euroleague'de 28. haftanın programı şöyle:

Yarın
22.30 Paris Basketbol - Monaco

6 Mart Perşembe
22.30 Bayern Münih - Kızılyıldız
22.30 Olimpia Milano - Fenerbahçe
22.30 Baskonia - Zalgiris Kaunas
22.45 Panathinaikos - Real Madrid

7 Mart Cuma
20.30 Anadolu Efes - Virtus Bologna
22.00 ASVEL - Maccabi Tel Aviv
22.15 Olympiakos - Partizan
22.30 ALBA Berlin - Barcelona

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