Euroleague’de perde bugün açılıyor. İşte ilk haftanın maçları

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Euroleague’de perde bugün açılıyor. İşte ilk haftanın maçları

Avrupa’da basketbolun en büyük organizasyonu Euroleague’de yeni sezon bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Avrupa’nın en büyük kulüplerinin olduğu organizasyonda Anadolu Efes ve Fenerbahçe şampiyonluk için mücadele edecek.

Avrupa’da basketbolun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Eruoleague’de perde bugün açılıyor. Dev organizasyonda Anadolu Efes ve Fenerbahçe kupayı kaldırmak için mücadele edecek.

Lig formatında oynanmaya devam edecek Euroleague'de sezon öncesinde takımlar kadrolarına önemli takviyeler yaptı. Transfer döneminde özellikle NBA'den Avrupa'ya dönen oyuncular dikkati çekti.

Ligde 18 takım yarın ve 4 Ekim Cuma günü ilk maçlarını oynayacak. Normal sezon 11 Nisan'da sona erecek. Play-in maçları 15-18 Nisan, play-off karşılaşmaları ise 25 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Şampiyonun belirleneceği Final-Four organizasyonu ise 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

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THY EuroLeague'de Türkiye'yi bu sezon da Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko temsil edecek.

Geçen sezon play-in oynayan Anadolu Efes ile Final-Four'da mücadele eden Fenerbahçe Beko, Euroleague'in daimi üyeleri olarak bu sezon da organizasyonda yerlerini alacak.

VALENCIA'NIN YERİNE PARIS BASKET

THY Euroleague'de 17 ekip geçen sezon olduğu gibi organizasyonda yer alırken, yeni sezon tek takım değişikliğiyle başlayacak.

Geçen sezon BTK EuroCup'ı kazanarak THY EuroLeague bileti alan Fransa ekibi Paris Basket, organizasyonda ilk kez mücadele edecek.

İspanya'nın köklü basketbol takımlarından Valencia ise Paris Basket'in kupaya katılmasıyla organizasyonun dışında kaldı. Valencia, BTK EuroCup'ta yer alacak.

THY Euroleague'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün

19.45 ALBA Berlin -Panathinaikos AKTOR

20.00 Zalgiris - Barcelona

20.00 Monaco - EA7 Emporio Armani Milan

21.30 Baskonia - Partizan

21.45 Bayern Münih - Real Madrid

22.00 Maccabi - LDCL Asvel

4 Ekim Cuma

20.30 Fenerbahçe Beko-Olympiakos

22.00 Virtus Segafredo Bologna - Anadolu Efes

22.00 Paris Basketbol - Kızılyıldız

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