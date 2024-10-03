Euroleague’de perde bugün açılıyor. İşte ilk haftanın maçları

Avrupa’da basketbolun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan Eruoleague’de perde bugün açılıyor. Dev organizasyonda Anadolu Efes ve Fenerbahçe kupayı kaldırmak için mücadele edecek.

Lig formatında oynanmaya devam edecek Euroleague'de sezon öncesinde takımlar kadrolarına önemli takviyeler yaptı. Transfer döneminde özellikle NBA'den Avrupa'ya dönen oyuncular dikkati çekti.



Ligde 18 takım yarın ve 4 Ekim Cuma günü ilk maçlarını oynayacak. Normal sezon 11 Nisan'da sona erecek. Play-in maçları 15-18 Nisan, play-off karşılaşmaları ise 25 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Şampiyonun belirleneceği Final-Four organizasyonu ise 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE'Yİ 2 TAKIM TEMSİL EDECEK

THY EuroLeague'de Türkiye'yi bu sezon da Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko temsil edecek.



Geçen sezon play-in oynayan Anadolu Efes ile Final-Four'da mücadele eden Fenerbahçe Beko, Euroleague'in daimi üyeleri olarak bu sezon da organizasyonda yerlerini alacak.

VALENCIA'NIN YERİNE PARIS BASKET

THY Euroleague'de 17 ekip geçen sezon olduğu gibi organizasyonda yer alırken, yeni sezon tek takım değişikliğiyle başlayacak.

Geçen sezon BTK EuroCup'ı kazanarak THY EuroLeague bileti alan Fransa ekibi Paris Basket, organizasyonda ilk kez mücadele edecek.

İspanya'nın köklü basketbol takımlarından Valencia ise Paris Basket'in kupaya katılmasıyla organizasyonun dışında kaldı. Valencia, BTK EuroCup'ta yer alacak.

THY Euroleague'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün

19.45 ALBA Berlin -Panathinaikos AKTOR



20.00 Zalgiris - Barcelona



20.00 Monaco - EA7 Emporio Armani Milan



21.30 Baskonia - Partizan



21.45 Bayern Münih - Real Madrid



22.00 Maccabi - LDCL Asvel



4 Ekim Cuma



20.30 Fenerbahçe Beko-Olympiakos



22.00 Virtus Segafredo Bologna - Anadolu Efes



22.00 Paris Basketbol - Kızılyıldız