Euroleague’de play in maçları başlıyor: Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak.

Kaynak: AA
Euroleague’de play in maçları başlıyor: Fenerbahçe’nin rakibi belli olacak.

Euroleague’de play off oynama hakkı elde edecek iki takımın belli olacağı play in maçları yarın başlıyor. Play in maçları sonrası Fenerbahçe Beko’nun da rakibi belli olacak.

Fenerbahçe Beko'nun da rakibinin belli olacağı play-in'de ilk maçları yarın oynanacak.

Sezonu 7. sırada bitiren İspanyol ekibi Real Madrid ile 8. basamakta tamamlayan Fransa temsilcisi Paris Basketbol, yarın Madrid'de Movistar Arena'da TSİ 22.00'de karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım, play-off'ta Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Kaybeden takımın ise play-off için bir şansı daha olacak.

Ligi 9. sırada tamamlayan Alman ekibi Bayern Münih ise yarın TSİ 21.30'da SAP Garden'da normal sezonu 10. basamakta tamamlayan Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Bu maçı kazanan takım, play-off'un son biletini almak için Real Madrid-Paris Basketbol maçının mağlubuyla karşı karşıya gelecek.

Play-in'in son maçı ise 18 Nisan Cuma günü oynanacak ve play-off'a kalan son takım belli olacak

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