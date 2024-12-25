Euroleague’de sezonun ikinci yarısı başlıyor

Kaynak: AA
Euroleague’de sezonun ikinci yarısı başlıyor

Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonlarından Euroleague’de heyecan devam ediyor. Normal sezonun ikinci yarısı Perşembe günü başlıyor.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY EuroLeague'in ikinci devresi, perşembe günü yapılacak maçlarla başlayacak.

Türk temsilcileri Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun mücadele ettiği THY EuroLeague'in 18. haftasında yarın ve 27 Aralık Cuma günü 9 karşılaşma yapılacak.

Oynadığı son 3 maçı kazanarak 10 galibiyete ulaşan 7. sıradaki Anadolu Efes, perşembe günü deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak. Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

Son 2 karşılaşmayı kaybeden bir maçı eksik Fenerbahçe Beko ise 10 galibiyetle 5. sırada bulunduğu ligde Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak. İki takım arasındaki mücadele, 27 Aralık Cuma günü TSİ 22.30'da Belgrad Arena'da oynanacak.

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

26 Aralık Perşembe:

21.00 ALBA Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya)

21.00 Monaco (Fransa)-Anadolu Efes

22.05 Maccabi Playtika (İsrail)-Zalgiris (Litvanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Olympiakos (Yunanistan)

27 Aralık Cuma:

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya)-LDLC ASVEL (Fransa)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Baskonia (İspanya)-Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko

22.30 Barcelona (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

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