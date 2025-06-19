EuroLeague'de tarihi değişiklik

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "Güncellenen Avrupa Ligi tüzüğünün bir parçası olarak üçüncülük maçı, artık iki yarı final ve şampiyonluk maçının yer alacağı 2025-2026 sezonu Dörtlü Finali'nden itibaren kaldırılacak." denildi.

Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonundan itibaren mücadele edecek takım sayısı 20'ye çıkarılacak.

Türkiye'den Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele edeceği ligin yeni sezonunda yer alacak takımlar şöyle:

YENİ SEZONDA YER ALACAK TAKIMLAR

Anadolu Efes, AS Monaco, Baskonia Vitoria-Gasteiz, Kızılyıldız, Dubai Basketbol, ​​EA7 Emporio Armani Milan, Barcelona, ​​Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Hapoel IBI Tel Aviv, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Playtika, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos AKTOR, Paris Basketbol, ​​Partizan Mozzart, Real Madrid, Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna, Zalgiris Kaunas.

Ligde yeni sezon 30 Eylül 2025'te başlayacak ve şampiyon 24 Mayıs 2026'da belli olacak.