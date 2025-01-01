EuroLeague'de Türk derbisi! Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor...

Düzenleme: Kaynak: AA
EuroLeague'de Türk derbisi! Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlıyor...

THY Euroleague'de 19. hafta yarın oynanacak 4 mücadeleyle başlayacak. Bu hafta Fenerbahçe Beko ile A. Efes, cuma günü karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de 19. hafta yarın oynanacak 4 mücadeleyle başlayacak. Bu hafta Fenerbahçe Beko ile A. Efes, cuma günü karşı karşıya gelecek.

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THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı yarın ve 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta Türk derbisinde Fenerbahçe Beko, A. Efes'i ağırlayacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan takımı Panathinaikos da evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşılaşacak.

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THY Euroleague'de 19. haftanın programı şöyle:

YARIN

21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos

22.00 ASVEL - Olimpia Milano

22.00 ALBA Berlin - Monaco

22.30 Baskonia - Kızılyıldız

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3 OCAK CUMA

20.45 Fenerbahçe Beko - A. Efes

22.15 Paris Basketball - Barcelona

22.15 Panathinaikos - Virtus Bologna

22.30 Partizan - Maccabi Tel Aviv

23.00 Real Madrid - Bayern Münih

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