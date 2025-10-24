EuroLeague’in 6. haftası Türk derbisine sahne oldu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.30’da karşı karşıya gelen iki temsilcimizin mücadelesi son topa kadar nefes kesti.

Maça daha iyi başlayan taraf Anadolu Efes olurken ilk çeyrek ev sahibinin 24-18’lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko geriden gelerek ilk yarıyı 44-43 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise iki takımın da ritim bulmakta zorlandığı görülürken son çeyreğe 58-58 eşitlikle girildi.

Büyük heyecana sahne olan mücadelenin son bölümünü Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’e göre daha iyi oynayarak sahadan 79-69'luk galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin 12, Devon Hall ve Wade Baldwin ise 11 sayıyla oynadı. Anadolu Efes'te ise Cink Weiler-Babb 17 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.