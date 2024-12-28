Euroleague’de Türk takımları haftayı yenilgiyle kapattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Euroleague’de Türk takımları haftayı yenilgiyle kapattı

Euroleague’de geçen haftayı Türk takımları mağlubiyetle kapattı. Normal sezon devam ederken Monaco liderliğe yükseldi.

THY Euroleague'de 18. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Bu hafta Türk takımları oynadığı müsabakalarda sahadan mağlubiyet ayrıldı. A. Efes, Monaco'ya deplasmanda 94-75 yenilirken, Fenerbahçe de Partizan'a 90-81'lik skorla kaybetti. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, konuk olduğu Bayern Münih'i 80-69 mağlup etmeyi başardı.

MONACO LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Ligde 12. galibiyetini Efes karşısında alan Fransa temsilcisi AS Monaco, liderliğe yükseldi. Aynı galibiyet sayısına sahip Olympiakos ikinci sırada, bir maçı eksik Paris Basketball ise 3. sırada bulunuyor. Fenerbahçe, üst üste aldığı mağlubiyetlerle 6. sıraya kadar gerilerken, A. Efes de sarı-lacivertlileri bir basamak gerisinde takip ediyor. Ligin son sırasında 3 galibiyetle ALBA Berlin yer alıyor.

Euroleague'de 18. haftanın toplu sonuçları şöyle:

ALBA Berlin: 69 - Real Madrid: 80
AS Monaco: 94 - A. Efes: 75
Maccabi Tel Aviv: 95 - Zalgiris Kaunas: 78
Olimpia Milano: 83 - Olympiakos: 84
Barcelona: 74 - Kızılyıldız: 78
Baskonia: 94 - Paris Basketball: 81
Bayern Münih: 69 - Panathinaikos: 80
Partizan: 90 - Fenerbahçe Beko: 81
Bologna: 83 - Asvel: 69

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