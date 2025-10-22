Endonezya hükümetinin Cakarta'da düzenlenen 53. Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için İsrailli sporculara vize vermemesinin ardından, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yönetim Kurulu bir araya geldi.

IOC tarafından yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu toplantısında Endonezya'ya yönelik şu kararlar alındı:

"Endonezya Ulusal Olimpiyat Komitesi ile gelecekte yapılacak Olimpiyat Oyunları, Gençlik Olimpiyat Oyunları, Olimpiyat etkinlikleri veya konferanslarının ev sahipliğini yapma konusunda her türlü diyaloğu, Endonezya hükümeti IOC'ye tüm katılımcıların, uyruğuna bakılmaksızın, ülkeye girişine izin vereceğine dair yeterli garantiler verene kadar sonlandırmak.

Tüm uluslararası federasyonlara, Endonezya hükümeti tüm katılımcıların, uyruğuna bakılmaksızın, ülkeye girişine izin vereceğine dair yeterli garantiyi uluslararası federasyonlara verene kadar Endonezya'da hiçbir uluslararası spor etkinliği veya toplantısına ev sahipliği yapmamalarını tavsiye etmek."

IOC ayrıca Endonezya Ulusal Olimpiyat Komitesi ve Uluslararası Jimnastik Federasyonu'nun yaşanan durumu görüşmek üzere Lozan'daki IOC genel merkezine gelmesini talep etti.

Endonezya hükümeti, 19-25 Ekim arasında düzenlenen Cakarta'daki Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için sporcular ve jimnastik takımı dahil tüm İsrail heyetine, Gazze'deki soykırım nedeniyle vize vermemişti.

RUSYA KISA SÜREDE MEN EDİLMİŞTİ

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'yı 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men eden ve atletlerini tarafsız sporcu olarak yarıştıran IOC, Gazze'de Ekim 2023'ten beri katliamlar yapan İsrail'e yaptırım uygulamaktan kaçınıyor.

İsrail'e yaptırım uygulamaktan çekinen EuroLeague yönetimi, EuroLeague ve EuroCup'ta mücadele eden İsrail takımlarının, 1 Aralık'tan itibaren iç saha maçlarını kendi ülkesinde oynayabileceğini açıklamıştı.