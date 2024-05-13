Euroleague'in en iyi 5'i belli oldu

THY EuroLeague'de sezonun en iyi 5 oyuncusu açıklandı. En iyi 5; medya, taraftar, başantrenör ve takım kaptanlarının oylarıyla belirlendi.

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nigel Hayes-Davis, 2023-2024 sezonunun en iyi 5 oyuncusu arasına girmeyi başardı. ABD'li basketbolcu; ALBA Berlin karşısında 50 sayı atıp, Euroleague'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu ünvanını aldı. Hayes-Davis'in normal sezonda 14,1 sayı ve 4,7 ribaunt ile oynadı.

Nigel Hayes-Davis'in dışında en iyi 5'te; Real Madrid'den Facundo Campazzo, Monaco'dan Mike James ve Panathinaikos AKTOR'dan Mathias Lessort ile Kendrick Nunn yer aldı.

Normal sezonun lideri Real Madrid'in Arjantinli oyun kurucusu Campazzo, 11,7 sayı, 2,9 ribaunt ve 6,5 asist ile oynadı.

Monaco'nun 3. sıradan play-off'lara girmesinde önemli rol üstlenen ABD'li skorer James, 17,9 sayı, 4,1 ribaunt ve 5,1 asist ortalamaları yakaladı.

Avrupa Ligi'ndeki ilk sezonunda Panathinaikos formasıyla fırtına gibi esen ABD'li oyun kurucu Nunn, maç başına 15,9 sayı, 2,6 ribaunt ve 3 asist üretti.

Partizan'daki çıkışını Panathinaikos'ta da devam ettiren Fransız pivot Lessort ise 13,7 sayı ve 6,2 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.