Eurovision 2025'te İtalya'yı kimin temsil edeceği belli oldu

Eurovision 2025'e doğru ilerlerken, İtalya'nın temsilcisi belli oldu. Olly, Sanremo Festivali'ni kazanmasına rağmen Eurovision'a katılmama kararı aldı. Yerine ise, festivalde ikinci gelen Lucio Corsi, "Volevo essere un duro" adlı şarkısıyla yarışacak. Lucio Corsi, Olly'nin kararından sonra, Instagram üzerinden "Çok mutluyum, teşekkür ederim" diyerek mutluluğunu paylaştı. Corsi'nin Eurovision'da karşılaşacağı rakipler arasında, Eurovision'un güçlü ülkeleri arasında yer alan İsveç, Finlandiya ve Fransa bulunuyor. Şimdi ise, merakla beklenen soru, İsviçre'nin temsilcisinin kim olacağı.

OLLY’NİN KATILMAMA KARARI VE LUCİO CORSİ’NİN YÜKSELİŞİ

Eurovision, geleneksel olarak Sanremo Festivali’nin bir parçası olarak İtalya'nın temsilcisini seçerken, bu yıl farklı bir gelişme yaşandı. Olly, festivaldeki birinciliğine rağmen Eurovision'a katılmama kararı aldı. Olly'nin bu kararı, gelecekteki yoğun konser takvimine bağlı olarak alındı. Olly, Instagram'da “Bu kararım, kendimi dinlememin ve belki de garip bir şekilde teşekkür etmenin bir yolu” dedi. Olly'nin katılmama kararı, İtalya'da daha önce de yaşanmıştı. Ancak bu yıl, Olly'nin yerini Lucio Corsi aldı ve Corsi, "Volevo essere un duro" şarkısıyla İtalya'yı temsil edecek.

LUCİO CORSİ'NİN HEDEFİ

Lucio Corsi’nin şarkısı, Sanremo Festivali'nde büyük beğeni topladı ve ikincilik elde etti. Şimdi, Eurovision’daki rakipleriyle karşılaşmaya hazırlanan Corsi için büyük bir meydan okuma var. İtalya, Eurovision'da her zaman başarılı bir ülke olmuştur. 2017'den sonra hiçbir zaman ilk 10 dışına çıkmayan İtalya, 2021 yılında Måneskin grubuyla şampiyon olmuştu. Corsi'nin de bu büyük başarıyı sürdürme hedefi bulunuyor. Eurovision, İsviçre'nin Basel kentinde yapılacak ve Corsi, 13 Mayıs 2025 tarihinde sahne alacak. Yine de, büyük yarışma öncesinde şanslarını belirlemek adına bahisler de şimdiden yapılmış durumda. İsveç, %19’luk oranla favori olurken, Finlandiya ve Fransa %9'luk oranlarla takip ediyor.

EUROVİSİON 2025'TE DİKKAT EDİLECEK DİĞER ÜLKELER

Eurovision'a sadece İtalya değil, tüm Avrupa ülkeleri yoğun bir hazırlık süreci içerisinde. Ancak İtalya'nın bu yılki temsilcisi, Corsi'nin başarısı açısından büyük bir önem taşıyor. Bu yarışma, sadece müzik değil, aynı zamanda kültürel bir mücadeleye dönüşüyor. İtalya'nın, Eurovision'daki başarıları göz önüne alındığında, Lucio Corsi'nin hedefi oldukça yüksek.

Fransa'yı Eurovision 2025'te kimin temsil edeceği belli oldu