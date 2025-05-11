Eurovision birincisi Nemo’dan İsrail’e boykot çağrısı

İsveç'in Malmö kentinde geçen yıl düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsviçre'nin temsilcisi Nemo, İsrail'in bu yılki organizasyona katılmasına karşı olduğunu ve dışlanması çağrısını desteklediğini söyledi.

İngiltere'de dijital yayın yapan HuffPost'a konuşan şarkıcı Nemo, 13 Mayıs'ta İsviçre'nin Basel kentinde başlayacak yarışmada İsrail'in varlığını sürdürmesini desteklemediklerini dile getirdi.

Nemo, "Kişisel olarak İsrail'in bu Eurovision Şarkı Yarışması'nın, genel olarak bu yarışmanın bir parçası olmasının mantıklı olmadığını düşünüyorum. İsrail'in şu anda Eurovision'un bir parçası olmasını desteklemiyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in yarışmadan dışlanması çağrısını desteklediğini belirten Nemo, "İsrail'in eylemleri, Eurovision Şarkı Yarışması'nın savunduğunu iddia ettiği barış, birlik ve insan haklarına saygı gibi değerlerle temelde çelişiyor" dedi.

2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finali 13 Mayıs'ta, ikinci yarı finali 15 Mayıs'ta, finali ise 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

İsviçreli şarkıcı Nemo, geçen yıl Malmö kentinde düzenlenen, İsrail protestoları ve Filistin'e desteğin damga vurduğu Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde Avrupa'dan 10 ülkenin temsilcisiyle "Gazze'de ateşkes" çağrısı yapmıştı.

⁠ESKİ YARIŞMACILARDAN İSRAİL ÇAĞRISI

Daha önce Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan 70'i aşkın şarkıcı, müzisyen ve söz yazarı, İsrail'in organizasyondan çıkarılmasını talep etti.

Aralarında 2009'da Türkiye'yi Eurovision'da temsil eden Hadise Açıkgöz'ün de bulunduğu çeşitli ülkelerden 70'ten fazla eski yarışmacı, İsrail'in yarışmadan çıkarılması talebini Avrupa Yayın Birliğine (EBU) ileten mektuba imza atmıştı.

Sanatçıların İsrail'in Eurovision'dan çıkarılması çağrılarını yanıtlayan EBU, "Yarışmanın siyasi tartışmalardan uzak, pozitif ve kapsayıcı bir atmosferde gerçekleşmesini istiyoruz." açıklamasında bulunmuştu.