Eurovision yayını ortalığı karıştırdı

İspanya'nın kamu yayıncısı RTVE, 2025 Eurovision Şarkı Yarışması finalinde Filistin'e destek veren bir mesaj yayınladı. Basel’de düzenlenen final sırasında sunucular Julia Varela ve Tony Aguilar, Gazze'deki insani krizi gündeme taşıdı. “Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'de 50 binden fazla kişi öldü, 15 binden fazlası çocuk. Bu, herhangi bir ülkeye karşı değil; barış, adalet ve insan hakları için bir çağrıdır” ifadeleriyle konuşmalarını tamamladılar.

Final başlamadan önce ekranlarda yer alan çift dilli mesajda ise “İnsan hakları söz konusu olduğunda sessizlik bir seçenek değildir. Filistin’e barış ve adalet” cümlesi dikkat çekti.

EBU’DAN YAPTIRIM UYARISI

Avrupa Yayın Birliği (EBU), yayın öncesinde RTVE’ye siyasi açıklamalardan kaçınılması yönünde resmi bir uyarı mektubu göndermişti. EBU, Eurovision’un tarafsızlık ilkesine aykırı davranıldığını belirterek, tekrar edilmesi hâlinde maddi yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

RTVE’nin nisan ayında EBU’ya gönderdiği resmi talepte, İsrail’in yarışmadan men edilmesi tartışmaya açıldı. Bu çağrı, İrlanda, Slovenya, İzlanda ve Belçika'daki yayıncılar tarafından desteklendi. Belçika'nın ulusal kanalı ise yarı final öncesi Filistin yanlısı bir reklam yayımladı.

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PROTESTOLARLA GERİLİM TIRMANDI

Finalin düzenlendiği St. Jakobshalle yakınlarında yüzlerce kişi toplanarak “Gaza yanarken şarkı söyleyemezsiniz” ve “Cinayet için müzik yok” sloganları attı. Göstericiler Filistin bayrakları açtı, kırmızı ve yeşil sis bombalarıyla yürüyüş yaptı. İsrail bayrağı taşıyan bazı kişilerle çatışmalar yaşandı; İsviçre polisi göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Protestoların yoğunlaştığı günlerde, RTVE'nin iç haber konseyleri EBU’nun uyarısını sansür olarak değerlendirdi. Kurum, sunucuların ifade özgürlüğüne sahip olduğunu ve uluslararası olaylarda doğru haberciliğin öncelik olduğunu vurguladı.

Bu gelişmeler, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçu iddiasıyla yakalama kararı çıkardığı bir döneme denk geldi. İsrail ayrıca Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım davasıyla karşı karşıya.