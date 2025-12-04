Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan Hamas - İsrail savaşı geçtiğimiz aylarda imzalanan ateşkesele son buldu. Ateşkes imzalanmasına rağmen İsrail - Gazze'de yerleşim alanlarını vurmaya devam etti. İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlara dünyadan tepki yağdı. Çok sayıda ülke spor ve sanat etkinliğine İsrail'in katılması nedeniyle tepki gösterirken son olarak 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'nda da benzer durum yaşandı. Yarışmaya katılacak ülkeler İsrail'in de katılması halinde yarışmadan çekileceklerini açıklamıştı.

BEKLENEN OLDU

Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU), gelecek yıl düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na, Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'in katılıp katılmayacağının Avrupa Yayın Birliği Yönetim Kurulu'nda oylanması bekleniyordu.

EBU tarafından alınan karar uyarınca İsrail'in yarışmaya katılabilecek.

5 ÜLKE ÇEKİLDİ

İsrail'in yarışmaya kabul edilmesinin ardından Belçika, Slovenya, İrlanda, İspanya, Hollanda Eurovision 2026'ya katılmayacağını duyurdu.

TÜRKİYE 13 YILDIR KATILMIYOR

Türkiye Eurovision Şarkı Yarışmasına 2012 yılından beri katılmıyor. Türkiye yarışmaya katılmama nedenini 'politik oylamalar' olduğunu açıklamıştı.

RUSYA MEN EDİLDİ

Ukrayna ile girdiği savaş nedeniyle Rusya Avrupa Futbol organizasyonlarından ve pek çok kültür sanat faaliyetlerinden çıkartılmıştı. Rusya Eurovision'dan da savaş nedeniyle süresiz olarak men edilmişti.