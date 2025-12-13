İsrail'in 2026'daki Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacağının duyurulmasının ardından 1994 yılı birinci İrlandalı şarkıcı Charlie McGettigan, buna tepki olarak 'ödülünü bulursa iade edeceğini’ duyurdu.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 4 Aralık’ta İsrail’in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmasına izin vermiş; Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları kararı protesto ederek Eurovision’dan çekilme kararı almıştı.

İsrail'le ilgili kararın ardından tepkilere Eurovision 1994 birincisi McGettigan da katıldı.

İrlanda-Filistin Dayanışma Kampanyası’nın (IPSC) X’ten paylaştığı videoda McGettigan, İsrail’in katılımını protesto amacıyla ödülünü iade etme kararı aldığını duyurdu.

Eurovision 2024’ü kazanan İsviçre’nin temsilcisi Nemo da dün aynı kararı almıştı.

McGettigan “Nemo’yu desteklemek için ben de ödülümü EBU’ya iade etmek istiyorum. Zaferimiz 1994’te oldu ve ne yazık ki o zaman aldığımız kupayı bulamıyorum ama bulursam ben de ödülümü iade edeceğim” dedi.