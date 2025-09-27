Eurovision'dan İsrail kararı!

Kaynak: Haber Merkezi
Eurovision'dan İsrail kararı!

Gazze'de yürüttüğü saldırılar nedeniyle uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken İsrail’in, Eurovision Şarkı Yarışması’ndan ihraç edilmesi tartışılıyor.

Avrupa Yayın Birliği (EBU)'nun 68 üye yayıncısına gönderdiği çağrıda, İsrail’in yarışmadan çıkarılması için yapılacak oylamada kararın basit çoğunlukla alınacağı bildirildi.

Buna göre, üyelerin yüzde 50’sinden fazlasının İsrail aleyhinde oy kullanması durumunda, İsrail, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılamayacak.

Oylamaya yalnızca yarışmaya aktif olarak katılan ülkeler değil, EBU üyesi tüm yayıncılar dahil edilecek.

Türkiye, Tunus, Mısır, Cezayir, Ürdün ve Lübnan gibi uzun süredir yarışmaya katılmayan ülkeler de oy kullanabilecek.

