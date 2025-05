Eurovision'un galibi Avusturya! Azerbaycan'ın İsrai'e verdiği puan dikkat çekti

Geceye İsrail protestoları damga vururken 'Türkiye seni özledik' videosu da yayınlandı.

Eurovision 2025, 69. kez düzenlenerek İsviçre'nin Basel kentinde yapıldı. Bu yılki yarışmanın kazananı Avusturyalı şarkıcı JJ oldu. JJ, Wasted Love adlı şarkısıyla 436 puan alarak birinci oldu.

İSRAİL SON ANDA İKİNCİ OLDU

Eurovision 2025'in finalinde kıran kırana geçen bir mücadele yaşandı. Geceye damgasını vuran olaylardan biri ise İsrail'e yönelik protestolar oldu. İsrail, yarışmayı ikinci sırada tamamladı.

İSRAİLLİ SANATÇI YUVAL RAPHAEL YUHALANDI

İsrailli sanatçı Yuval Raphael yarışmaya katıldı ve performansı sırasında protestolarla karşılaştı. Filistin bayrakları açan bazı seyirciler, Raphael'i ıslıklayıp yuhaladı. Şarkısını bitiren Raphael’in üzerine sahneye atlamak isteyen iki kişi, güvenlik görevlileri tarafından engellendi ve dışarı çıkarıldı.

AZERBAYCAN, İSRAİL’E EN YÜKSEK PUANI VERDİ

İsrail, Eurovision’da ikinci olurken, Azerbaycan’ın 12 puan vererek ona en yüksek puanı verdiği dikkat çekti.

“TÜRKİYE SENİ ÖZLEDİK” VİDEOSU ELEŞTİRİ TOPLADI

Eurovision 2025’in ikinci yarı finalinde yayınlanan “Türkiye seni özledik” temalı video, İstanbul Boğazı görüntülerinin sosyal medyada geniş tepki almasına yol açtı. İstanbul’un silueti ve Boğaz’ın flu bir şekilde gösterildiği video, bazı izleyiciler tarafından kasıtlı olarak olumsuz şekilde temsil edildiği düşünüldü. Tepkiler arasında “Boğaz’ı Ganj Nehri’ne çevirmişler!” ve “Ortadoğu ülkelerine uygulanan klasik Hollywood filtresi bu…” gibi yorumlar yer aldı.

EUROVISION’A KATILAN 26 ÜLKE

Eurovision 2025’e toplamda 26 ülke katıldı. Yarışmanın ilk yarı finali 13 Mayıs’ta yapılırken, ikinci yarı final ise 15 Mayıs’ta gerçekleşti. İsviçre, geçen yıl Nemo’nun The Code şarkısıyla birinci olarak 2024 yılı için ev sahipliği hakkını kazandı. Ayrıca, Big Five ülkeleri olan Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık, her yıl olduğu gibi finalde doğrudan yer aldı.

TÜRKİYE EN SON 2012'DE KATILDI

Türkiye, Eurovision’a en son 2012 yılında katılmıştı. O yıl Can Bonobo ile katılan Türkiye, daha önce Sertab Erener ile 2003’te Riga’da birincilik yaşamıştı.