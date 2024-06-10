Euroya seçim darbesi. Çakıldı

Morgan Stanley’e göre ise yalnızca siyasi risk değil AMB’nin faiz patikası hakkında net konuşamaması da Euro için bir risk. Aralarında Matthew Hornbach’ın da olduğu stratejistler AMB’nin net olmayan patikası sebebiyle Euro'nun ABD verileri ve Fed kararlarına daha bağımlı olduğunu ifade ettiler.