Euroya seçim darbesi. Çakıldı

Piyasalarda bu hafta başına Euro'nun düşüş eğilimi damga vururken Avrupa Parlementosu'nda seçim sonuçlarının sonrasında euro dolar karşısında Asya işlemlerinde yüzde 0,5’e kadar gerilerken Euro/Dolar paritesi bir ara 1,0748 kadar geriledi.
Seçimleri değerlendiren Credit Agricole G-10 kur stratejisti Valentin Marinov “Bu sonuçlar son haftalardaki Euro pozitif görünüme bir darbe olarak görülebilir. Tahvil getiri farklarının açılması da Euro için negatif olacak” yorumunda bulundu.
Seçim sonuçlarının ardından vadeli piyasada Fransız tahvilleri Alman benzerleri karşısında değer kaybetti ve getiri farkının açılmasına neden oldu.
Singapur merkezli RBC Capital Markets Stratejisti Alvin Tan, üçüncü çeyrekte Euro/doların 1,05’e düşebileceğini ileri sürerek “Euro için siyasi riskler yeniden artıyor” ifadesini kaydetti.
Morgan Stanley’e göre ise yalnızca siyasi risk değil AMB’nin faiz patikası hakkında net konuşamaması da Euro için bir risk. Aralarında Matthew Hornbach’ın da olduğu stratejistler AMB’nin net olmayan patikası sebebiyle Euro'nun ABD verileri ve Fed kararlarına daha bağımlı olduğunu ifade ettiler.
KAPALIÇARŞIDA EURO 34,96 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR
Serbest piyasada euro bugün 34.7949 TL’den alınıp 34.8432 TL’den satılıyor. Dün ise en yüksek 35.2585 TL’den, en düşük 34.9157 TL’den işlem görürken günü 34.9895 TL olarak kapattı.