Ev alacaklara müjde gibi teklif!



Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze halkının 700 günü aşkın süredir tarihin en ağır kuşatma ve saldırılarından birine maruz bırakıldığını anımsattı.



44 ülkeden aktivistlerin yer aldığı Küresel Sumud Filosu'nun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak üzere tarihi bir yolculuğa çıktığını belirten Demir, filoda vatandaşı bulunan ülkelerin, filonun güvenliğini sağlaması gerektiğini ifade etti.

HÜDA PAR'lı Demir, tapu harcı oranının düşürülmesini istedi.

Tapu harçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demir, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygulamaya koyduğu Mekansal Veri Analiz (MEVA) Sistemi aracılığıyla tapu harçlarını gerçek dışı beyan ettikleri belirlenen kişilere cezai işlem uygulandığını söyledi.



Satışı yapılan gayrimenkulün rayiç bedelinin ilgili belediye tarafından belirlendiğini ve tapu harçlarının bu bedel üzerinden hesaplandığını anlatan Demir, bu rayiç bedellere dayanılarak ödenen tapu harçları için cezai işlem uygulamasından vazgeçilmesi gerektiğini savundu.



Demir, tapu harcı oranının yüzde 4'ten yüzde 2'ye düşürülmesini talep etti.



Tarım ve Orman Bakanlığının güncellediği taklit ve tağşiş listesinin, halkın sağlığını tehdit eden ürünlerin ciddi bir boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdiğini bildiren Demir, konuyla ilgili denetimlerin artırılması, cezaların ise caydırıcı hale getirilmesinin elzem olduğunu ifade etti.