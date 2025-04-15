Ev alma artık hayal olmayacak! Parası yetmeyen bu yönteme başvuruyor

Yeni yıl itibarıyla gayrimenkul piyasası yeniden ön plana çıkmaya başladı. Aralık ayı sonrası oldukça yüksek seyreden kredi faizleri bir miktar gerilerken, konuta talep de artmaya başladı. Ancak mevcut bütçelere göre vatandaşların konuta erişimi halen zor.

Konut almak isteyenler ise yüksek fiyata rağmen yeni bir yöntem geliştirdi. Peşinat ve taksitle ödeme imkanı olmayan 2-3 kişi ortak bir şekilde konut alma yoluna gitmeye başladı. Kişiler yatırım amaçlı alınan konutları uygun zamanda satarak kar elde etmeyi amaçlıyor.

'5 KİŞİYE KADAR ORTAK OLABİLİYOR’

Ortak konut alımına dair detayları açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı:

“Ortak konut alımı çok eskiden beri var. Ama ortak konut kredisi yeni diyebiliriz. Bu uygulama Emlak Konut’un projelerinde başlamıştı. Bir daireye 5 kişiye kadar sözleşmede ortak yazarak gayrimenkul alımları oluyordu. Konut kredisi tarafında ise son 1 yılda başlayan bir uygulama diyebiliriz.

Bu uygulamanın temel mantığı ortak tapu çıkartılmasına imkan veren konut kredi ürünleri üzerinden geliştirildi. Bu kapsamda ortak kredilendirme yapılabiliyor. Yatırım amaçlı olarak daha çok şu an düşünülüyor ama tek başına ev alma imkanı olmayan iki kişi de ortak konut kredisi kullanabilir ev sahibi olabilir.

ORTAK KONUT KREDİSİNDE DETAYLAR!

Kredinin ortak alınmasının en önemli avantajı tapuda bunun ayrılabiliyor olmasıdır. Uygulama ilk çıktığında örnek olarak devlet bankasında yayınlanmıştı bazı kriterler getirilmişti.

Düzenli geliri bulunan en az iki en fazla beş kişinin bir araya gelerek konut alması sağlanıyor. Kredi ortaklardan birkaçı veya tümüne de kullandırılabiliyor. Kredi tutarı her durumda satılacak konutun SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen ekspertiz raporu ve BDDK’nın belirlediği sınırlara tabi. Enerji sınıfına göre taşınmazın birinci veya ikinci el olmasına göre değişiyor. Krediye konu gayrimenkul üzerine bir ipotek de tesis ediliyor. Banka ek teminat da isteyebiliyor. Bu noktada kredinin ödeme gücünü ispat açısından birden fazla kişinin sürece ortak olduğu bir durum diyebiliriz.

‘VATANDAŞ FIRSATI DEĞERLENDİRİYOR’

4 Nisan itibarıyla konut kredi hacmi 550 milyar TL seviyesine dayandı. Vatandaş şu anda fırsat dönemini değerlendirmeyi arzu ediyor.

Ben önümüzdeki aylarda konut fiyatlarında reel gerilemenin sona ereceği, fiyat artışlarının sahada daha fazla hissedileceğini düşünüyorum.

‘DAHA ÇOK AİLE BİREYLERİ ARASINDA YAPILABİLİR’

Ortak konut kredisi ev alamayan bir kişiyi desteklemek açısından kıymetli. Kardeşler sırayla kardeşlere ev alabilir. Uzun vadeli krediler, geri ödemeler belki önümüzdeki yıllarda kolaylaşacak ama ben daha çok aile bireyleri ve yakın dostlar tarafında bunun kullanılabileceğini görüyorum.

FİYATLAR ARTACAK MI?

Bu dönem konut almak için hala önemli. Fiyatların daha da artacağını düşünüyorum. Üretim maliyetleri açısından son veriler açıklandı. İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23.94 arttı. Malzeme endeksi yüzde 19.49 arttı, işçilik endeksi yüzde 32.38 arttı.”