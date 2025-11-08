İzmir'de emlak sektöründe gözler, enflasyonun yavaşladığı ve faizlerin gerilediği bir döneme çevrilmişken, Mesut Güleroğlu'nun açıklamaları dikkat çekti.

Güleroğlu, ekim ayındaki %38,36'lık kira artışını "kiracılar için sevindirici" olarak nitelendirirken, hükümetin enflasyonu kontrol altına alma çabalarını olumlu bulduğunu ifade etti.

Konut satışlarında ise belirli ilçelerin öne çıktığını kaydeden uzman, yatırımcılara yönelik tavsiyelerde bulundu.

KİRA ARTIŞLARI VE ENFLASYON SEYRİ

Güleroğlu, son ekonomik gelişmeleri yorumlarken, "Kredi faiz oranları da yavaş yavaş aşağı düşüyor. Dolayısıyla ekim ayı kira artışı iyi bir oran. Bu durum mal sahiplerini sevindirmese de kiracıları sevindiren bir rakam oldu. Önümüzdeki günlerde enflasyonun daha da aşağıda inceyi tahmin ediliyor" şeklinde konuştu. Bu oranların, kiracıları rahatlatan bir gelişme olarak görüldüğünü vurguladı.

FİYAT SIÇRAMASI RİSKİ VE ALICILARA TAVSİYE

Piyasada fiyatların son dönemde stabil seyrettiğini, ancak bu durumun geçici olduğunu savunan Güleroğlu, alıcılara net mesaj verdi:

"Ancak konutta bir fiyat sıçraması olmadan bugünkü fiyatlardan alım yapmayanlar, ileride pişman olabilir. Özellikle 2026'nın Mart ayından sonra konut almak hayal olabilir. Şu anda insanlar paralarını faizde ya da altında tutuyor. Bu kazançlar yeniden konuta yöneldiğinde fiyatlar da yukarı çıkacaktır. Her dönemde piyasa bu şekilde ilerlemiştir. Bu da mevcut durgunluğun ardından fiyatların yeniden yükselişe geçeceğini gösteriyor. Dolayısıyla konut almayı düşünenler, bu dönemi değerlendirmeli"

SATIŞLARDA TERCİH DEĞİŞİMİ VE POPÜLER BÖLGELER

İzmir'deki konut talebinde ilçelere göre farklılıklar gözlemlendiğini belirten Güleroğlu, pandemi ve deprem etkilerinin tercihleri şekillendirdiğini anlattı.

Güleroğlu, "İzmir'de konut satışlarında en çok rağbet Çeşme ve Urla'da. Artık pandemi ve deprem süreçlerinden sonra tercihler tek katlı ya da iki katlı konutlar oluyor. Son dönemlerde ise Aliağa ve Bergama taraflarındaki konut satışlarında da biraz hareketlilik görüyoruz. Uygun fiyat bakımından ise en çok Buca daha sonra Çiğli rağbet görüyor. Özellikle yatırım yapmak isteyen insanlar da bu bölgelere yöneliyor. Çünkü bu bölgede öğrenci çoğunluğu bulunuyor ve kiracılar böylelikle en fazla 4 sene oturuyor. Kiracı ile yaşanan sıkıntıların da önüne geçilmiş oluyor. Bu nedenle de yatırımların biraz daha 3+1 evlerin satışından 1+1 evlere doğru yöneldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.